ТЦ предложили сократить налог на имущество на 70% для развлекательных зон

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил изменить принцип расчета налога на имущество для ТЦ. В письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина (документ есть в распоряжении “Ъ”) участники рынка просят ввести пониженную ставку для площадей, занятых не магазинами, а развлекательными, медицинскими или спортивными операторами. В комитете Госдумы по экономической политике сообщили, что с инициативой пока не знакомы.

Сейчас налог на имущество рассчитывается от кадастровой стоимости. Для зданий дешевле 300 млн руб. ставка составляет 2%, для более дорогих — 2,5%, и регионы применяют их без исключений, уточняют в РСТЦ. Совет предлагает закрепить ставку для «неторговых» зон на уровне не выше 30% от общего норматива. Если идею поддержат, платежи для таких арендаторов снизятся до 0,6–0,75% от кадастровой стоимости.

В РСТЦ объясняют инициативу ростом доли некоммерческих операторов: в ближайшее время они могут занять до половины площадей в ТЦ. Партнер «Магазина магазинов» Вячеслав Кацегоров подсчитал, что за последний год доля досуговых концепций выросла на 5–7 процентных пунктов, до 25–30%. Это произошло на фоне обвала сегмента fashion: за пять лет их присутствие сократилось с 50–55% до 25%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игры со ставками».