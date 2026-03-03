Проект планировки «Лахты-2» и «Лахты-3» направили на антикоррупционную экспертизу

Проект планировки и межевания территории для строительства небоскребов «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3» поступил на антикоррупционную экспертизу. Документы опубликованы на сайте Смольного.

Проект разработан для территории в границах Высотной, Бобыльской, Водной и Береговой улиц, Пляжевого и Полевого переулков. Максимальный срок проектирования указан как 2026 год, строительства — 2033 год.

Согласно материалам, в высотках, помимо деловых помещений, предусмотрены заведения общепита, спортивные и культурные объекты. В числе запланированного — четыре бассейна, музей, выставочные залы, галерея и спортзалы. Максимальная высота для одной башни в ППТ составляет 710 м, для второй — 570 м. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства заявлена на уровне 411 625 и 322 589 кв. м.

Недавно в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства появилась запись о положительном заключении экспертизы на документацию по реконструкции распределительного газопровода для освобождения территории под МФК «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3». Эксперты назвали спорной актуальность появления в Петербурге двух новых башен, но признали возможную инженерную и экономическую значимость будущего строительства.

Подробнее о перспективах возведения небоскребов — в материале «Ъ Северо-Запад» «Башням готовят почву».

Артемий Чулков