В МОК заявили о важности объединения спортсменов вне зависимости от происхождения

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спорт на фоне конфликтов должен оставаться «маяком надежды» и «силой, объединяющей в мирной конкуренции весь мир». Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

МОК в заявлении отметил, что исполнительный совет организации «недавно вновь подчеркнул принцип нейтралитета олимпийского движения».

В публикации сообщается, что на каждых Олимпийских играх МОК «приходится учитывать последствия текущей политической обстановки и последних событий в мире». В то же время организации необходимо выполнять миссию по сохранению «основанной на ценностях, по-настоящему глобальной спортивной платформы, способной вселять надежду в мир». Для этого, отметили в организации, для МОК важно «объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях независимо от их происхождения».

«Мы призываем все государства–члены ООН поддержать спортсменов, прошедших квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине, которые могут пострадать от последних конфликтов»,— заявили в организации.