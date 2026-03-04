Продажи новых автомобилей в России в феврале разочаровали дилеров

Российский авторынок в феврале продемонстрировал символический рост: реализовано 80,03 тыс. новых легковых машин, что на 2,5% больше, чем год назад, подсчитали в «Автостате». Однако участники рынка ожидали более уверенной динамики. По сравнению с январем продажи даже немного снизились — на 0,7%.

Дилеры, опрошенные изданием, отмечают, что покупательная способность и потребительские настроения пока не позволяют рынку разогнаться. Многие связывают это с эффектом новогодних изменений: с 1 января выросли ставки утильсбора и НДС до 22%, и рынок адаптируется к новым условиям. В целом за два месяца продажи составили 160,63 тыс. машин — на 3,9% меньше, чем год назад.

Лидерство сохраняет Lada, хотя ее продажи упали на 22,5% (19,04 тыс.), а доля сократилась почти на 8 процентных пунктов. На втором месте Haval с приростом 6,1% (10,16 тыс.). Третью строчку занял Tenet (фактически автомобили Chery) — 8,63 тыс. Сам бренд Chery практически ушел с рынка: за два месяца ввезен лишь 41 автомобиль, что в 100 раз меньше прошлогоднего. Это соответствует объявленным планам компании по сокращению присутствия в РФ к 2027 году.

В топ-10 вернулись Mazda и Toyota, не имеющие официальных поставок. Их рост (почти в 20 и 2 раза соответственно) обеспечил параллельный импорт, в частности, Mazda CX-5 выигрывает за счет льготной ставки утильсбора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Авторынок ждет оттепели».