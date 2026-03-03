Госдолг Адыгеи в 2025 году сократился на треть

Государственный долг Республики Адыгея по итогам 2025 года сократился на 31,2% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт». Регион вошел в десятку субъектов РФ с наибольшим снижением долговой нагрузки. Максимальное сокращение продемонстрировал Ставропольский край — на 51%.

При этом в целом по стране объем государственного долга регионов в 2025 году увеличился на 10,6% в годовом выражении и достиг 3,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за последние 15 лет наблюдений, отмечают аналитики агентства.

Рост долговых обязательств зафиксирован в 38 субъектах РФ. Наиболее значительное увеличение показал Ямало-Ненецкий автономный округ, совокупный долг которого вырос в 7,9 раза. Примечательно, что по итогам 2024 года округ, напротив, был лидером по темпам сокращения задолженности.

Вячеслав Рыжков