Прирезать по закону

Как узнал “Ъ”, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство регламентировать аренду участков, которые соседствуют с землями, предоставленными недропользователям по лицензии. Такие земли нужны для размещения инфраструктуры и оборудования для добычи. Сейчас из-за расплывчатых норм регионы нередко отказывают в предоставлении участков в упрощенном порядке, в арбитражных судах единого подхода нет, а Конституционный суд отказался разъяснить ситуацию. Из-за этого добывающая промышленность тратит годы на оформление смежных участков в пользование и просит внести поправки в законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недропользователи озадачили вице-премьера и полпреда Юрия Трутнева непростым вопросом об использовании земель, «прирезанных» к участкам, на которые выданы лицензии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Недропользователи озадачили вице-премьера и полпреда Юрия Трутнева непростым вопросом об использовании земель, «прирезанных» к участкам, на которые выданы лицензии

Письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (есть у “Ъ”) вице-премьеру Юрию Трутневу датировано 27 февраля и подписано главой союза Александром Шохиным. В нем поясняется, что разработка месторождений всегда сопряжена со строительством и размещением объектов инфраструктуры на прилегающих участках. Но сейчас практика складывается так, что предприятиям приходится переоформлять лицензии либо оформлять аренду на общих условиях, а это длительный процесс (до двух — двух с половиной лет). В итоге горнодобывающий комплекс сталкивается с невозможностью оформления участков в аренду за границами лицензии: региональные власти, ссылаясь на судебную практику, отказывают в заключении договора.

Проблема ставит под вопрос разработку месторождений и «выступает катализатором кризисных явлений в сфере недропользования», пишет РСПП.

В 2018 году необходимость изменений в земельное законодательство обсуждалась на заседании президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности. Тогда были подготовлены поправки, но изменения в закон до сих пор не внесены, сообщается в письме РСПП. В связи с этим Александр Шохин просит вице-премьера поручить Минприроды и заинтересованным ведомствам подготовить предложения с поправками по этому вопросу.

Адвокат КА МЗС и эксперт комитета РСПП по собственности и судебной системе Петр Савищев уточнил “Ъ”, что «проблема приобрела еще более острый характер за семь с половиной лет, прошедших с того заседания комиссии при президенте». По его словам, несмотря на длинный путь, который преодолела отрасль, в вопросе «прирезных участков» все осталось по-прежнему. «Ситуация осложняется главным образом тем, что региональное правоприменение в отсутствие детализации в законодательстве создает неравенство недропользователей в разных регионах России»,— поясняет господин Савищев.

“Ъ” направил запрос в аппарат Юрия Трутнева.

В Минприроды “Ъ” ответили, что по закону «О недрах» земельный участок выдается недропользователю только на основании лицензии и после утверждения проектной документации.

Кроме того, нормами Лесного кодекса допускается использование лесов для геологического изучения без предоставления лесного участка или установления сервитута, если не производится вырубка деревьев или капитальное строительство. В этом случае разрешение на пользование лесами выдают региональные или муниципальные власти.

Напомним, что ранее ООО «Солнцевский угольный разрез» пыталось оспорить нормы Земельного кодекса и закона «О недрах», не позволяющие недропользователю получить в аренду соседние земельные участки в упрощенном порядке (без торгов и без внесения изменений в лицензию), в Конституционном суде (см. “Ъ” от 15 августа 2025 года). Но 30 сентября 2025 года КС отказался давать разъяснения и рассматривать жалобу по существу.

Независимые юристы признают, что закон несовершенен и чрезмерно ограничивает работу добывающих предприятий. Адвокат КА Delcredere Мария Меркулова рассказывает, что недропользователи постоянно сталкиваются с противоречиями в регулировании, причем «вопрос использования прилегающих земель является одной из типовых проблем при освоении лицензии». А ключевой риск недропользователя при возникновении любых бюрократических сложностей — досрочный отзыв лицензии, предупреждает госпожа Меркулова.

Советник практики недвижимости и строительства Alumni Partners Максим Попов подчеркивает, что нормы законодательства носят отчасти оценочный характер, но теперь, после отказа КС, у недропользователей остается только одна возможность защитить свои интересы — через законодательные изменения. По мнению Марии Меркуловой, необходимо разделить категории земель для осуществления пользования недрами — на участки для добычи и участки для использования инфраструктуры. На взгляд господина Попова, одним из способов решения проблемы могло бы стать изменение не норм о предоставлении земельных участков в аренду, а расширение сферы применения публичного сервитута на размещение объектов, необходимых для работ по лицензии.

Ян Назаренко, Евгения Крючкова