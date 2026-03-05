Сегодня юбилей у народной артистки РФ Елены Яковлевой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет режиссер Дмитрий Дьяченко:

— Последние десять лет я неразрывно связан с Леной Яковлевой. Именно с Леной, потому что, несмотря на мудрость и опыт, она внутри остается озорной девочкой, поэтому она для меня не Елена, а Леночка. Десять лет я снимаю ее в разных фильмах. Сказать, что она гениальна — ничего не сказать. Охватить диапазон от старой, шепелявой лесной колдуньи до великосветской дамы, охватить достоверно и ярко — не каждой актрисе под силу. Лена — это термоядерный реактор эмоций и чувств. Счастье работать с такими людьми, как она. Глядя на нее, понимаешь, что такое настоящая актерская русская школа. Четкость, внимательность к деталям, продуманность каждого вздоха. И при этом душа нараспашку. Не жалеет ни грамма своих сил, бросается и в огонь, и в воду. Дай Бог здоровья и долгих лет сияния моей дорогой Леночке.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»