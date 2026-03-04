Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в феврале 2026 года

|
|Город
|Стоимость аренды (тыс. руб.)
|Изменение за месяц (%)
|Изменение за год (%)
|Москва
|68,9
|–0,7
|3,0
|Санкт-Петербург
|43,4
|–3,8
|6,6
|Нижний Новгород
|33
|–0,9
|4,1
|Екатеринбург
|32,7
|–4,4
|–3,5
|Казань
|32
|–1,8
|3,6
|Новосибирск
|31,9
|–1,5
|2,6
|Красноярск
|28,5
|0,7
|–0,3
|Ростов-на-Дону
|27,5
|–2,1
|–6,5
|Самара
|27,4
|–1,1
|5,8
|Краснодар
|26,3
|без изменений
|–7,1
|Пермь
|26,3
|0,8
|1,5
|Уфа
|25,1
|1,6
|4,1
|Омск
|24,6
|–3,5
|1,7
|Челябинск
|24,3
|–1,2
|–5,4
|Волгоград
|23,7
|–1,3
|–0,8
|Воронеж
|22,6
|0,9
|2,7