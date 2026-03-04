Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в феврале 2026 года

Город Стоимость аренды (тыс. руб.) Изменение за месяц (%) Изменение за год (%) Москва 68,9 –0,7 3,0 Санкт-Петербург 43,4 –3,8 6,6 Нижний Новгород 33 –0,9 4,1 Екатеринбург 32,7 –4,4 –3,5 Казань 32 –1,8 3,6 Новосибирск 31,9 –1,5 2,6 Красноярск 28,5 0,7 –0,3 Ростов-на-Дону 27,5 –2,1 –6,5 Самара 27,4 –1,1 5,8 Краснодар 26,3 без изменений –7,1 Пермь 26,3 0,8 1,5 Уфа 25,1 1,6 4,1 Омск 24,6 –3,5 1,7 Челябинск 24,3 –1,2 –5,4 Волгоград 23,7 –1,3 –0,8 Воронеж 22,6 0,9 2,7