В Дубае и Абу-Даби раздались взрывы

Иранское агентство Tasnim сообщило о взрывах в Дубае. Как сообщает корреспондент «Ъ», взрыв также раздался в Абу-Даби. Reuters пишет о взрывах в Дохе и в Катаре.

Корреспондент «Ъ» должен был вылететь из Абу-Даби в 19:30 мск. Однако пассажиров вывели из самолета из-за прозвучавшего взрыва. На момент 20:00 мск сигнал тревоги отменили.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара и Иордании. 1 марта Минобороны ОАЭ заявило, что оставляет за собой право ответить на эскалацию со стороны Ирана. Источники Axios сегодня заявили, что Эмираты рассматривают возможность военных действий. Один из собеседников издания рассказал, что по ОАЭ пришлось уже 800 ударов с начала конфликта.

Анастасия Домбицкая, Евгений Белоусов