Запад засмотрелся на восток

С начала 2026 года мировые инвесторы вложили в фонды акций рекордный с 2022 года объем средств — $130 млрд. При этом, если четыре года почти каждый второй доллар направлялся в фонды американских акций, то сейчас лишь каждый четвертый. С учетом политики Дональда Трампа и раздуваемого в США «пузыря ИИ» инвесторы предпочитают инвестиции в менее зависимые от этого рынки Европы и Южной Кореи. Однако речи о бегстве с американского рынка нет, и в случае ужесточения риторики ФРС США потоки могут развернуться.

Последний доступный отчет Bank of America (BofA; учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research) свидетельствует о том, что с начала года (за семь недель) мировые фонды акций привлекли от клиентов свыше $130 млрд. Это более чем вдвое выше результата за аналогичный период 2025 года и лучший показатель с 2022 года. О росте спроса на рисковые активы говорит и последний опрос глобальных портфельных менеджеров, проведенный BofA. Согласно ему, перевес портфелей, в которых доля вложений в акции была выше индикативного уровня, над теми, где показатель ниже, остался на уровне 48%, максимума с декабря 2024 года.

Несмотря на готовность рисковать, инвесторы заметно изменили свои региональные предпочтения.

В частности, отмечается падение популярности фондов акций американских компаний. За семь недель все фонды на такие акции привлекли лишь $34,6 млрд.

Аналитики BofA отмечают, что из каждых $100, которые в этом году были инвестированы в рисковые активы, лишь $26 попали на американский рынок — это почти на $19 меньше результата 2025 года и на $47 уступает показателю 2024 года. Ниже доля таких вложений была в 2020 году, тогда в условиях пандемии коронавируса и рецессии американской экономики в фонды США инвестировались лишь каждые $14 из $100.

Интерес к американским акциям начал снижаться еще в прошлом году из-за проводимой США внешней и внутренней политики. Политика Дональда Трампа сыграла роль через несколько ключевых факторов: рост торговой и тарифной неопределенности, давление на ФРС и усиление геополитической риторики. «Наиболее чувствительным для рынка остается риск новых торговых барьеров и фрагментации глобальной торговли, так как это снижает премию за условную "безрисковость" американского рынка»,— отмечает инвестбанкир Илья Сушков.

Добавляют нервозности риски «пузыря ИИ», схлопывание которого наиболее негативно может повлиять именно на американский рынок из-за высокой доли технологических компаний в страновых индексах. «Сначала инвесторы жаловались на недоинвестирование компаний в ИИ, а теперь резко стали опасаться переинвестирования при неясной монетизации. И все это усугубляется высокой стоимостью капитала. Поэтому американские компании "роста" страдают первыми»,— отмечает независимый макростратег и портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. В итоге с начала года американский индекс S&P 500 так и не смог вырасти и держится возле уровня закрытия 2025 года, немногим выше 6,9 тыс. пунктов. В то же время MSCI World (глобальный индекс фондового рынка) вырос на 2,8%.

Инвесторы перераспределяли средства в пользу интернациональных фондов (чистый приток с начала года — $103,4 млрд), а также фондов ЕС ($14,8 млрд) и Южной Кореи ($17,7 млрд). Интернациональные фонды привлекают инвесторов высокой страновой диверсификацией и отсутствием в них США. «Инвестиции в Европу — это такая ставка на "осязаемую" экономику — материалы, банки, энергетику, а не только на интеллектуальный капитал»,— отмечает Алена Николаева. Интерес к фондам Южной Кореи — это ставка на железо для AI. «46% индекса (KOSPI.— “Ъ”) составляют акции Samsung Electronics и SK Hynix, которые основную прибыль генерируют от производства и продажи чипов оперативной и флеш-памяти. При этом не у всех инвесторов есть инфраструктурная возможность купить локальные корейские акции напрямую, что дополнительно может усиливать именно приток в фонды»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

Вместе с тем управляющие отмечают, что мировые инвесторы не покидают американский рынок, а только лишь диверсифицируют потоки после нескольких лет экстремальной концентрации в США. «У американского рынка сохраняются сильные фундаментальные факторы: глубина и ликвидность рынка, прибыльность компаний, статус доллара как мировой резервной валюты»,— отмечает Илья Сушков. Поэтому, как считает Дмитрий Терпелов, ротация капитала хотя и может продолжиться, но все же будет ограниченной. «Если вдруг будут формироваться предпосылки для более "ястребиной" по сравнению с закладывающими сейчас двумя-тремя снижениями ставки ФРС США в этом году, это может стать драйвером для некоторого разворота»,— отмечает господин Терпелов.

Виталий Гайдаев