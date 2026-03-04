Госдума прислушается к сигналам

Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов предложила уточнить основания для проверки этой информации. Это будут «сигналы» от партий, СМИ, правоохранительных органов и других структур о допущенных нарушениях, пояснили в комиссии. С учетом отказа от ежегодных деклараций подобные полномочия приобретают особую значимость, ведь по итогам проверки депутат может быть лишен мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В этом году депутаты и чиновники впервые за долгое время не будут подавать ежегодные декларации о доходах, поскольку делать это теперь нужно только при поступлении на службу, переходе на новое место или в случае крупных трат (см. “Ъ” от 17 декабря). Однако обязанность парламентариев предоставлять соответствующие данные в специальные комиссии обеих палат «в случае возникновения оснований» сохранилась. Движение средств проверяется через специальную систему «Посейдон».

3 марта комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов внесла проект постановления, уточняющего основания для проверки такой информации. Проводить ее предлагается только в случае представления недостоверных или неполных сведений о доходах и расходах депутата, его супруги и несовершеннолетних детей, а также при несоблюдении ограничений и запретов, установленных законодательством. Раньше проверка проводилась еще и в случаях, когда депутат не отчитался о покупке земельного участка, недвижимости, автомобиля, ценных бумаг или акций на сумму, превышающую общий доход парламентария и его супруги за три года до сделки, а также при предоставлении неполных и недостоверных сведений о таких сделках.

В проекте описан порядок проверки. Поводом для ее начала может стать письменное обращение в адрес спикера палаты от политической партии, СМИ, правоохранительных, налоговых и иных федеральных органов, а также Общественной палаты. При этом делается оговорка, что информация не должна носить анонимный характер. Решение о проведении мероприятий принимает комиссия по доходам, у которой будет широкий набор мер реагирования: она сможет проводить с депутатом «беседу», получать от него пояснения, направлять запросы в прокуратуру, Следственный комитет и госорганы, «наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия». При этом запрашивать данные у кредитных организаций и налоговых органов сможет лишь председатель Госдумы или его специально уполномоченный по представлению главы комиссии. По итогам проверки комиссия принимает решение о наличии основания для досрочного прекращения полномочий депутата.

Как ожидается, порядок будет утвержден на заседании 11 марта. Член комиссии Анатолий Выборный («Единая Россия») пояснил “Ъ”, что в условиях, когда депутаты впервые с 2008 года не представляют ежегодные декларации, полномочия по проведению таких проверок получили «особую значимость». «Фактически акцент смещается с регулярного отчета на перманентный контроль по поступающим сигналам»,— добавил парламентарий.

Преподаватель ВШЭ, руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук напоминает, что в уходящем созыве сразу несколько депутатов были досрочно лишены своих полномочий, однако ни один из этих случаев не был связан с нарушениями порядка отчета о доходах. По его словам, последний громкий скандал с декларациями произошел еще в 2013 году, когда из-за тайной недвижимости во Флориде (США) мандата лишился единоросс Владимир Пехтин. Тем не менее проверка доходов остается мощным рычагом влияния на народных избранников, резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова