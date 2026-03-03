Сделки с недвижимостью переходят на личный счет

Доля сделок с недвижимостью за наличные достигла рекордного значения за пять лет. Число покупок без использования ипотеки выросло до 68% по итогам 2025-го, приводит данные агентство Frank Media. По подсчетам экосистемы недвижимости М2, в прошлом году за собственные средства россияне совершили около 2 млн сделок. При этом на рынке ипотеки их число сократилось на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Такая динамика связана с ограничениями на рынке заемных денег, объяснил директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий:

«Статистика сделок с ипотекой на вторичном рынке невысокая ровно потому, что на сегодняшний день ставки не такие комфортные для населения. Мы говорим о среднем уровне в 19-20%. Это уже довольно психологически сложная ставка для клиентов.

Кроме того, конечно, играет роль невозможность получить нужную сумму кредита, поскольку цены на вторичный рынок пусть и не такими темпами, как на новостройки, но растут. Это приводит к тому, что не хватает возможности по доходам получить искомую сумму займа. Это связано и с предельной долговой нагрузкой, показатель которой учитывается банками для расчета по кредиту.

К тому же вторичный рынок живет по законам сообщающихся сосудов. То есть когда один клиент продает квартиру и потом приобретает другую без ипотеки, ему хватает денег от первой сделки, либо есть какие-то сбережения, которые позволяют не обращаться в банк. Это совокупная чреда сделок, связанных с альтернативными продажами и покупками, которая приводит к небольшому количеству ипотек на вторичном рынке».

В премиум-сегменте один из шести расчетов предпочитают производить за бумажные деньги. Вместе с тем такой способ несет для покупателя определенные риски, отметил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников:

«В первую очередь такие сделки проводятся в премиум-сегменте, где суммы очень большие и стартуют от 50-70 млн руб. На эконом- и бизнес-сегментах в целом это серьезно не сказывается. В первом случае мы можем говорить про рост на 10-15% в связи с определенными угрозами запрета расчета наличными средствами. Такие законопроекты существуют.

Так что у тех держателей наличных средств, которые планировали приобрести недвижимость, возможно, есть необходимость провести сделки до тех пор, пока они разрешены. При этом у такого формата есть риски. Это в основном касается оспаривания таких сделок в дальнейшем. В частности, если продавца через какое-то время признают банкротом, то банкротный управляющий сможет оспорить такой договор. В таком случае при рассмотрении сделки на предмет ее мнимости или притворности расчеты наличными будут отягчающим обстоятельством, потому что суды сейчас плохо принимают расписки с точки зрения доказательства оплаты».

Активнее всего за наличные россияне покупают квартиры: на них приходится три четверти сделок. Каждая пятая покупка — нежилые помещения. Реже всего за собственные деньги приобретаются машино-места, только 7% случаев.

Станислав Крючков