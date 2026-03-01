Минобороны ОАЭ пригрозило ответом на атаки Ирана

Министерство обороны ОАЭ заявило, что оставляет за собой право ответить на эскалацию со стороны Ирана и принять все необходимые меры для защиты суверенитета, безопасности и национальных интересов страны.

«Министерство остается полностью готовым к отражению любых угроз и принимает все необходимые меры для решительного противодействия всему, что стремится подорвать безопасность и стабильность страны»,— следует из сообщения ведомства в соцсети Х.

Заявление последовало после удара двух иранских беспилотников по военно-морской базе Аль-Салам в Абу-Даби. В результате атаки на складе возник пожар, огнем повреждены контейнеры со стройматериалами. Жертв удалось избежать.

Нападение стало частью ответной операции Ирана, начатой после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории. В ходе атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад Вашингтону и Иерусалиму. Тегеран также нанес удары по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ.