Из Дубая в Краснодар выполнят вывозной рейс

Авиакомпания «Аэрофлот» 4 марта выполнит вывозной рейс из аэропорта Дубая (DWC) в Краснодар для пассажиров отмененного 28 февраля рейса, сообщила пресс-служба перевозчика. Всего из Объединенных Арабских Эмиратов запланировано два вывозных рейса.

Рейс SU769D вылетит из DWC в 9:00 по местному времени. Перелет будет осуществляться на узкофюзеляжном самолете с технической посадкой для дозаправки в Анталье. Второй рейс — SU525D — отправится из аэропорта Дубая (DXB) в Москву в 16:55 по местному времени на широкофюзеляжном воздушном судне.

В компании уточнили, что пассажиров проинформируют о времени вылета по контактным данным, указанным при бронировании.

28 февраля США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана совместно с Израилем. После этого власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство в целях обеспечения безопасности полетов, авиасообщение с Израилем и Ираном было приостановлено.

Вячеслав Рыжков