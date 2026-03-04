Москве поставят еще 400 электробусов

Президиум столичного правительства во вторник, 3 марта, утвердил приоритеты развития городской транспортной системы, среди которых упоминается поставка Москве в 2026 году 400 электробусов. Их доля на маршрутах достигнет 45%, а общее количество в городе таких машин превысит 3,3 тыс. штук.

В мае 2025 года столичное ГУП «Мосгортранс» объявляло конкурс на поставку 700 «городских электробусов большого класса» и их обслуживание в течение 15 лет (стоимость контракта составляла 52,9 млрд руб.). Речь шла о 85-местных машинах на пневматической подвеске, способных полностью заряжать батарею за час. В столичном департаменте транспорта обещали, что батареи для них произведут локально, и планировали за десять лет заменить почти весь парк общественного транспорта в Москве электробусами (см. “Ъ” от 21 мая 2025 года).

После заседания президиума городского правительства в мэрии сообщили, что в прошлом году город получил 605 электробусов (и сейчас их доля на маршрутах «Мосгортранса» составляет 41%). В августе 2025 года столичный вице-мэр Максим Ликсутов также заявлял о начале обкатки на улицах 14-местного мини-электробуса.

Параллельно в городе обновляют зарядную инфраструктуру. В городской мэрии напоминают, что сейчас в парках и на конечных станциях маршрутов установлено более 460 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт. В 2026 году в Москве планируется разместить еще до 300 зарядок.

В 2026 году власти также планируют закупить и поставить на линии 50 односекционных низкопольных трамваев нового поколения, оборудованных системой автономного хода (смогут проезжать до 4 км без контактной сети). В столичной мэрии подчеркивают, что поставка «позволит завершить обновление всего парка трамваев Москвы».

Отметим, что в сентябре 2025 года в Москве на маршруте №10 был запущен беспилотный трамвай. В мэрии обещают, что в 2026 году беспилотными станут 15 трамваев. До 2030 года этими технологиями планируется оснастить две трети столичного парка, а к 2035 году — 90% городских трамваев. В планах властей до 2030 года также значится реконструкция четырех трамвайных депо и перепрофилирование в депо бывшего 7-го троллейбусного парка на Нагатинской улице.

Александр Воронов