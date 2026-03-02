32 находившихся в Иране россиянина прилетели в Москву

Первая группа граждан России из 32 человек, находившаяся в Иране, прилетела из Баку в Москву, сообщил корреспондент «РИА Новости». На время рейса россиянам предоставили правительственный самолет. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково-2.

По словам вице-премьера Алексея Оверчука, речь идет о нефтяниках. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в эвакуации граждан России.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Погибли высшие должностные лица Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива. Десять государств региона закрыли воздушное пространство.