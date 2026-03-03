Новак: Индия наращивает интерес к нефти РФ из-за кризиса в Ормузском проливе

Вице-премьер России Александр Новак заявил о повышенном спросе на российскую нефть со стороны Индии, которая планирует использовать ее для переработки.

«Очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события. Сегодня рынок реагирует»,— заявил господин Новак в интервью «Первому каналу» (цитата по ТАСС).

Индийское министерство нефти и природного газа сегодня сообщало, что страна обладает достаточными запасами нефти и нефтепродуктов, чтобы компенсировать возможные перебои, вызванные региональным конфликтом.

Корпус стражей исламской революции пригрозил уничтожать любые танкеры, пытающиеся пройти через Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти. Напряжение возникло после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В Белом доме объяснили атаку необходимостью противодействия ракетной и ядерной угрозам со стороны Исламской Республики.

