Лавров поблагодарил власти Омана за помощь в вывозе россиян

Глава МИД России Сергей Лавров выразил признательность властям Омана за помощь в организации возвращения через территорию султаната россиян, которые не могли вылететь из ОАЭ из-за военных действий на Ближнем Востоке. Господин Лавров сделал соответствующее заявление во время телефонного разговора с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Министры также обсудили ситуацию вокруг Ирана и выразили надежду на скорейшее возвращение конфликта в дипломатическое русло. Главы МИД согласились с необходимостью учета интересов всех арабских государств Персидского залива, говорится в сообщении.

Вчера вечером в московском аэропорту Шереметьево приземлился первый после приостановки полетов самолет из Омана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. МИД России призвал россиян покинуть страны региона или перебраться в более безопасные районы. По данным МИД России, больше всего российских туристов сейчас находятся в ОАЭ — более 20 тыс. человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 россиян.