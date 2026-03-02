В Москву прибыл первый рейс из Омана

Первый после приостановки полетов самолет из Омана приземлился в московском аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные онлайн-табло. Рейс Oman Air WY 183 из Маската совершил посадку в 21:51 мск.

За 40 минут до этого в Шереметьево прилетел первый рейс из Абу-Даби, ОАЭ. Также во Внуково-2 на правительственном самолете прибыла группа из 32 российских нефтяников, эвакуированных из Ирана.

Ограничения на полеты были введены в десяти странах Персидского залива из-за военной операции США и Израиля в Иране. Цель боевых действий — остановка ядерной и ракетной программ республики, пояснял президент США Дональд Трамп. В ответ Иран нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе.