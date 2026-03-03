Обвиняемый в хищении 48 млн рублей гендиректор «ЦКС» решил уйти на СВО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по уголовному делу в отношении Анатолия Гончарова, обвиняемого в хищении 48 млн рублей при строительстве коттеджей. Фигурант решил отправиться на спецоперацию, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Будучи учредителем и генеральным директором ООО «ЦКС», Анатолий Гончаров в августе 2017 года вступил в сговор с некоторыми сотрудниками компании и другими лицами для хищения денежных средств под мнимым строительством индивидуальных жилых домов. Фигурант не планировал добросовестно исполнять свои обязанности по договорам, в корыстных целях злоупотребил доверием пяти заказчиков и похитил 47,9 млн рублей.

Обвиняемый заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО. Суд удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора на военную службу и приостановил производство по делу. Между тем сохраняется арест на имущество супруги Гончарова.

