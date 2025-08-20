Суд обязал «Ингосстрах» выплатить компенсацию пострадавшему от атак белгородскому «Монокристаллу»

19-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу СПАО «Ингосстрах» на решение Арбитражного суда Москвы от 21 марта о взыскании страховой выплаты по делу ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Поводом для спора стали обстрелы предприятия в Шебекинском округе Белгородской области со стороны ВСУ. К обжалованию присоединилось АО СК «РСХБ-Страхование», выступавшее в деле третьим лицом.

В январе 2024 года «Монокристалл» (входит в АО «Концерн "Энергомера"») потребовал признать страховым случаем события 27 мая 2023 года и перечислить 37,2 млн руб. Согласно материалам суда, в марте 2022 года предприятие заключило с «Ингосстрахом» договор страхования имущества на 152,6 млн руб. «от огня и других рисков». Оно находилось в залоге у Сбербанка, который позже также заявил право на страховое возмещение.

«Монокристалл» уведомил «Ингосстрах» «о наступлении события, имеющего признаки страхового случая», однако в ответ получил письмо об отсутствии оснований для признания события таковым. Суд указал, что имущество действительно было повреждено в результате обстрелов, и обязал выплатить возмещение в пользу Сбербанка как выгодоприобретателя.

Параллельно в суде рассматривался иск к «РСХБ-Страхованию», застраховавшему другое имущество «Монокристалла», — на 86,8 млн руб., из которых 53,3 млн также были в залоге у Сбербанка. Эти активы пострадали в тот же день, страховщик тоже отказался компенсировать убытки. В апреле суд обязал компанию выплатить 86,6 млн руб. в пользу предприятия и 53,3 млн руб. в пользу банка. Жалоба страховщика направлена в 19-й арбитражный апелляционный суд, решение пока не принято.

В конце июля Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск курского АО «Агропромышленный альянс "Юг"» о взыскании 300,4 млн руб. с АО «Альфастрахование» из-за наступления страхового случая.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова