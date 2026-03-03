Решение об изъятии активов на 1 млрд рублей у экс-главы Плеса вступило в силу

Ивановский областной суд утвердил решение об изъятии активов бывшего депутата совета Плесского городского поселения и главы города Алексея Шевцова (признан в России иноагентом). В доход государства обратили объекты недвижимости, доли в компаниях и деньги бывшего чиновника. Общая стоимость активов превысила 1 млрд руб., сообщили в Генпрокуратуре.

Бывший глава Плеса Алексей Шевцов (объявлен в РФ иноагентом)

Как рассказали в надзорном ведомстве, ответчик с 2005 по 2015 год покровительствовал компаниям, занимающимся недвижимостью, гостиничным бизнесом и общественным питанием в Плесе. Ими владели родственники экс-главы города и доверенные лица.

В результате господин Шевцов (иноагент) переоформил права на более чем 145 объектов недвижимости в Плесе. Часть из них была получена из государственной и муниципальной собственности. В прокуратуре отметили, что депутату предоставляли земельные участки незаконно.

Решение об изъятии активов Алексея Шевцова (иноагент) Приволжский райсуд Ивановской области вынес 23 октября. Бывший чиновник планировал обжаловать решение. Ответчик утверждал, что владел лишь кофейней, тремя закусочными и тремя ресторанами.

Никита Черненко