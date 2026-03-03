Гонки «Формулы-1» на Ближнем Востоке могут отменить из-за конфликта

Сезон «Формулы-1» может быть сокращен до 22 гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранские власти пообещали быстро избрать ему замену. В ответ Исламская Республика атакует Израиль, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иорданию, где размещены американские военные объекты.

Новый сезон чемпионата мира стартует 8 марта в Австралии. Четвертый и пятый этапы должны состояться соответственно в Бахрейне (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля). Эти страны подверглись обстрелу со стороны Ирана.

Организаторы «Формулы-1» заявили, что следят за ситуацией и ведут переговоры со службами безопасности Бахрейна и Саудовской Аравии. Решение о проведении гонок в этих странах должно быть принято до конца марта. Если этапы все же будут отменены, соревнования могут быть перенесены в Турцию, Португалию или Италию. По данным источника The Daily Telegraph, также существует вероятность, что сезон может быть сокращен до 22 гонок.

Таисия Орлова