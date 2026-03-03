Судьям заявят протест

Ассоциация футбола Англии выразила готовность стать испытательной площадкой для проверки целесообразности внедрения новшества в правилах — наделения главных тренеров команд правом оспаривать судейские решения. Наставники команд получат два возобновляемых челленджа за матч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Генеральный директор Ассоциации футбола Англии (FA) Марк Буллингем сообщил, что английский клубный футбол (его высшая ступень — Английская премьер-лига является богатейшим чемпионатом мира) станет испытательной площадкой для интересного новшества. Господин Буллингем, как сообщает The Telegraph, анонсировал внедрение в турнирах, проводимых под эгидой FA, системы тренерских челленджей, то есть наделения главных тренеров команд правом оспаривать судейские решения.

На данный момент вердикты рефери уже относятся к числу обсуждаемых и оспариваемых. Все благодаря системе VAR (Video assistant referee). Последняя являет собой, по сути, набор коллег судьи, работающего в поле, которые наблюдают за происходящим посредством телетрансляции. Но весь обмен мнениями о спорных решениях происходит внутри этого контура. То есть возможности воздействовать на судейские решения у участников матча нет. Новшество такую возможность, хоть и ограниченную, как раз и предоставляет.

По словам господина Буллингема, высказанным еще в конце прошлой недели, сразу после генеральной ассамблеи Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB — структура, отвечающая за изменения правил игры), текущий вариант изменения правил предусматривает, что главные тренеры команд получат возможность требовать от судей пересмотра спорных моментов. Правда, не всех.

Полный набор нарушений, которые тренер может опротестовать, пока обсуждается.

Однако речи о том, чтобы дать тренерам протестовать против любого решения рефери, не идет. При этом наставников команд предлагается наделить возможностью использовать всего два челленджа за матч. Если протест будет признан обоснованным, общее количество возможностей потребовать пересмотр сохранится, если нет, то челлендж сгорит. Звеном, активирующим запрос тренера на пересмотр эпизода, станет, вероятно, резервный судья. Именно через обращение тренера к нему предполагается оповестить рефери матча о тренерском протесте.

«Что это может нам дать? Есть ли тут нечто, что нам следует действительно внедрить? — заявил господин Буллингем, комментируя предстоящий эксперимент.— Ведь новшество меняет динамику игры, сокращает количество случаев вмешательства VAR и фактически перекладывает ответственность на тренера».

Ограничение, предусматривающее, что тренеры могут подать всего два протеста, очевидно, нужно, чтобы минимизировать злоупотребления правом со стороны наставников. Тем не менее они все же смогут, если обсуждаемый вариант реформ устоит, влиять на темп игры, просто беря челленджи в нужный момент, чтобы сбить настрой команды-противницы. Так что эксперимент, скорее всего, потребует донастройки.

Александр Петров