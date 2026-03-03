Офисы Совета экспертов Ирана эвакуировали до ударов Израиля

Офисы Совета экспертов в Куме и Тегеране были заранее эвакуированы, жертв при ударах нет, передает агентство IRIB.

Объект в Куме сегодня подвергся атаке Израиля и США. Здание Совета в Тегеране подверглось атаке прошедшей ночью. Совет экспертов объединяет 88 муджтахидов, которые избирают верховного лидера страны.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Среди заявленных целей — прекращение ядерной программы, удары по военно-промышленному комплексу и флоту. В ходе атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп допустил проведение наземной операции.