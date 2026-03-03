Иранские СМИ сообщили об ударе по офису Совета экспертов, выбирающего верховного лидера

Здание офиса Совета экспертов в иранском городе Кум подверглось атаке Израиля и США, сообщает иранское агентство Tasnim. Совет состоит из 88 муджтахидов, которые избирают верховного лидера страны.

Примерно через полчаса после сообщения Tasnim Армия обороны Израиля заявила о начале волны ударов по инфраструктуре Тегерана. Tasnim также сообщил о взрывах в столице. По данным агентства, повреждены жилые дома в районе площади Энкалаб.

Прошлой ночью, как уточняет Tasnim, атаке самолетов США и Израиля подверглось здание Совета в Тегеране.

Военная операция против Ирана была начата США и Израилем 28 февраля. В качестве целей назывались остановка ядерной программы, уничтожение военно-промышленного комплекса и флота. В ходе атак погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность проведения наземной операции.