Ростехнадзор обвинили в халатности после аварии канатки на Эльбрусе

Следователи СК РФ по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против начальника отдела строительного надзора и грузоподъемных механизмов Ростехнадзора в республике. Они вменяют ему ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, которая по неосторожности привела к гибели двух и более человек, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Авария случилась 12 сентября 2025 года на канатно-кресельной дороге «Станция Мир — Гара-Баши» в Приэльбрусье, унесла жизни трех пассажиров и травмировала еще девять.

В октябре 2024 года инспекторы Ростехнадзора провели внеплановую выездную проверку этой дороги. Они выявили множество нарушений требований безопасности и выдали предписание компании-эксплуатанту ООО «МКД Эльбрус» устранить их до декабря 2024 года. Начальник отдела обязан был проконтролировать выполнение, добиться судебной приостановки работ и организовать надзор. Однако он не сделал ничего: ни остановил опасную эксплуатацию, ни проверил исправления.

Из-за этого канатка продолжала работать незаконно почти год. 12 сентября 2025 года в 15:00 мск трос соскочил с ролика на шестой опоре — главная версия следствия. На фуникулере находилось 37 человек. Спасатели эвакуировали 35 выживших за несколько часов, тела трех жертв извлекли позже.

Глава республики Казбек Коков назвал приоритетной причиной износ троса и неисправность оборудования. Канатка принадлежит частной фирме «МКД Эльбрус», которая официально проводила регламентный ремонт до 24 сентября 2025 года, но пускала туристов. Это не первый инцидент: в августе 2025-го в Нальчике оборвалась другая канатка, ранив 12 человек, включая ребенка.

СК уже завершил расследование по гендиректору и главному инженеру «МКД Эльбрус». Им предъявили ч. 3 ст. 238 УК РФ за услуги, не отвечающие безопасности жизни, и направили дело в суд 29 января 2026 года. Новое дело против надзорщика показывает системные проблемы: проверки выявили риски за полгода до беды, но никто не отреагировал. Ведомство продолжает следствие, обещая установить всех виновных в трагедии, которая подчеркнула уязвимость горнолыжных объектов в КБР.

Станислав Маслаков