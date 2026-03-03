В Удмуртии заключен под стражу участник ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка

Можгинский райсуд избрал меру пресечения 32-летнему местному жителю, обвиняемому в смерти 6-летней девочки в результате ДТП с квадроциклом (ст. 264 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что 1 марта 2026 года обвиняемый управлял квадроциклом в пьяном состоянии и перевозил 6-летнюю пассажирку - свою дочь. Не справившись с управлением, он наехал на снежную насыпь, что привело к опрокидыванию транспорта. Девочка скончалась на месте происшествия. Отмечается, что все участники ДТП ехали без защитных шлемов.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.