Два уголовных дела возбудили в Можге после смерти 6-летней девочки в ДТП

1 марта около 16:20 в Можге произошла авария с опрокидыванием квадроцикла под управлением 32-летнего мужчины, находившегося в пьяном состоянии. В результате ДТП погибла 6-летняя девочка, а 9-летней была оказана медпомощь. Возбуждены уголовные дела — причинении смерти по неосторожности и при нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ст. 109 УК, ст. 264 УК). Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Удмуртии.

«После совершения ДТП водитель уехал на квадроцикле, оставив место дорожной аварии», — добавили в 1-м отделе Госавтоинспекции региона. Все участники ДТП передвигались при этом без мотошлема.

По данным следствия, на ул. Советская ст. Сардан Можгинского района водитель квадроцикла не справился с управлением. Во время движения он наехал на снежную насыпь, что привело к опрокидыванию транспорта.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Дело также контролируется прокуратурой. Назначен ряд судебных экспертиз для определения причин аварии и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Максимально возможное наказание по указанным статьям — 12 лет лишения свободы.