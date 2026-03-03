В Госдуме поддержали инициативу установить минимальные цены на картофель
Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина поддержала предложение производителей картофеля установить минимальную закупочную цену на свою продукцию для розницы. Об этом депутат сообщила в комментарии «Ъ».
Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Низкие цены при перепроизводстве — это демотивирующий фактор для сельскохозяйственного производителя»,— отметила госпожа Оглоблина. По ее словам, в результате происходит снижение рентабельности продаж.
Как отметила депутат, установление минимальной цены поможет поддержать доходность предприятий по производству картофеля, а также сделает их продукцию более доступной для потребителя. Еще более эффективной мерой было бы установление минимальной цены и диапазона цен под разные виды картофеля, добавила Юлия Оглоблина.
Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой рассмотреть предложение об установлении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети на уровне 30–60 руб. за 1 кг. Производители хотят исключить таким образом риски, связанные с волатильностью цен из-за урожая.
