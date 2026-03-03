Экс-главе банка БТФ грозит девять лет за растрату

В Тверском суде Москвы прокурор запросил девять лет колонии для бывшего предправления Банка торгового финансирования (БТФ) Светланы Шеманской. Ее обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гособвинение также требует штраф в 21,7 млн руб.

По версии следствия, в 2016–2017 годах Шеманская вместе с находившимся в розыске экс-членом совета директоров Ваганом Брутяном организовала покупку недвижимости в центре Москвы по цене, почти вдвое превышающей рыночную. За половину здания в Казачьем переулке банк заплатил 433 млн руб. при реальной стоимости около 245 млн руб. Кроме того, в ноябре 2017 года БТФ выдал заведомо невозвратный кредит на 30 млн руб. москвичу Кириллу Рябову, который вернул лишь чуть более 1 млн руб.

Шеманская находится под домашним арестом с июня 2023 года. Брутян и предприниматель Арам Маркарян, причастные к сделке, объявлены в международный розыск. Им также инкриминируют легализацию похищенных средств.

БТФ лишился лицензии в марте 2018 года с долгом 2,5 млрд руб. Позднее с Шеманской взыскали почти 362 млн руб. в рамках субсидиарной ответственности.

