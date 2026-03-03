Суд оправдал обвиненного в неплатежах директора котельной в Переславле

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила в силе приговор Переславского районного суда, которым житель Москвы, генеральный директор ООО «Экопетровск», был оправдан по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

В октябре 2020 года ООО «Экопетровск» взяло в аренду котельную в Переславле-Залесском для обеспечения теплоснабжения. В период с декабря 2020 по январь 2022 года компания не в полном объеме оплатила поставки газа и электроэнергии, что привело к образованию задолженности перед поставщиками на 30 и 11 млн руб. соответственно.

Подсудимый не признал вину, заявив, что не вводил поставщиков в заблуждение и не злоупотреблял доверием. Суд установил, что задолженность возникла из-за недостатка средств, вызванного неоплатой потребителями тепловой энергии. На апрель 2022 года задолженность за поставленную энергию перед «Экопетровском» составляла более 437 млн руб., основным должником была единая теплоснабжающая организация.

Суд отметил, что действия подсудимого не выходили за рамки обычной хозяйственной деятельности. Обязательства перед поставщиками были погашены в последующие периоды. Судебная коллегия поддержала выводы суда первой инстанции и оставила приговор без изменений. За подсудимым признано право на реабилитацию.

Антон Голицын