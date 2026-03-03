Участников покушения на генерала Алексеева признали террористами и экстремистами

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов четырех участников покушения на замглавы ГУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России

В перечне указаны:

Павел Васин 1981 года рождения, город Кара-Балта Киргизской ССР;

Виктор Васин 1959 года рождения, город Бийск Алтайского края;

Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, поселок Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской области УССР;

Любомир Корба 1960 года рождения, село Иосиповка Никулинецкого района Тернопольской области Украинской ССР.

Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля возле дома на Волоколамском шоссе. В него несколько раз выстрелили, после чего напавший скрылся. Господина Алексеева госпитализировали, на следующий день он пришел в себя. Изначально фигурантов дела обвинили в покушении на убийство генерала и в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 105 и ст. 317 УК). При расследовании к обвинению добавили статью о совершении теракта.