ЦАХАЛ заявил о крупной волне ударов по инфраструктуре Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале «крупномасштабной волны ударов» по инфраструктурным объектам Тегерана. Подробности пресс-служба ЦАХАЛ пообещала предоставить позже.

Иранское агентство Tasnim сообщило о взрывах в Тегеране. По информации агентства, атаке подвергся офис Совета экспертов в Куме. Совет должен избрать нового верховного лидера Исламской республики после гибели Али Хаменеи.

В ночь на 3 марта удару Израиля и США подверглось здание государственной телерадиокомпании Ирана в Тегеране. Власти Израиля, ОАЭ, Сирии, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии сообщили о ракетных атаках со стороны Тегерана. В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели два мощных взрыва, пожар возник на территории посольства США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана с целью остановить его ядерную программу, уничтожить военно-промышленный комплекс и военно-морские силы. В ходе первых ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.