Андрей Попов возглавил Волго-Вятское ГУ Центробанка

Начальником Волго-Вятского главного управления Банка России с 3 марта 2026 года назначен Андрей Попов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Ранее он возглавлял операционный департамент Центробанка.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель Волго-Вятского управления Лариса Павлова в январе вышла на пенсию. После ее ухода исполняющим обязанности был ее заместитель Владимир Егоров.

