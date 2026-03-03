Андрей Попов возглавил Волго-Вятское ГУ Центробанка
Начальником Волго-Вятского главного управления Банка России с 3 марта 2026 года назначен Андрей Попов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Попов
Фото: Правительство Нижегородской области
Ранее он возглавлял операционный департамент Центробанка.
Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель Волго-Вятского управления Лариса Павлова в январе вышла на пенсию. После ее ухода исполняющим обязанности был ее заместитель Владимир Егоров.