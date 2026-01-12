В Волго-Вятском ГУ Банка России сменится руководитель

Исполняющим обязанности руководителя Волго-Вятского главного управления Банка России назначен Владимир Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, Лариса Павлова, которая возглавляет управление сейчас, с 30 января 2026 года покинет пост в связи с выходом на пенсию.

Лариса Павлова работает в Банке России более 40 лет. Она прошла профессиональный путь от экономиста отделения Госбанка СССР до начальника Волго-Вятского главного управления, члена совета директоров Банка России.

Андрей Репин