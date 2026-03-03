Число аварийных домов для расселения в Свердловской области увеличили в семь раз

Количество аварийных домов в Свердловской области, которые необходимо расселить, увеличили в семь раз. По инициативе региональной прокуратуры их число выросло с 28 до 196, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку соблюдения прав жителей аварийных домов в Свердлоской области. В ведомстве обнаружили, что часть таких домов не включена в адресную программу по расселению, которая действует в Свердловской области.

Региональную программу по переселению жителей аварийных домов продлили до 2028 года. Минстрой Свердловской области внес соответствующие изменения в постановление о программе.

В 2026 году на расселение аварийного жилья свердловские власти планировали направить 1,8 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем в 2025 году.

Анна Капустина