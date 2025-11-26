На расселение аварийного жилья в Свердловской области направят 1,8 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил на прямой линии, что в 2026 году на расселение ветхого и аварийного жилья в бюджете региона заложено более 1,8 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в 2025 году.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что несмотря на завершение предыдущей программы расселения, Свердловская область продолжит работу по переселению жителей из аварийного жилья. «Да, все вопросы сразу не решим. чтобы никого не обманывать и не вводить в заблуждение... На три года мы определили объекты, которые будем реализовывать, это уже, что называется, случившийся факт, и в бюджете на три года это предусмотрено», — сказал господин Паслер на прямой линии.

По его словам, за предыдущие годы, включая 2025 год, новое жилье получили 31,5 тыс. свердловчан. Губернатор добавил, что в 2026 году планируется расселить не менее 90 аварийных домов.

Полина Бабинцева