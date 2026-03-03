Акционер избавился от доли в воронежском производителе ракетной автоматики

Произошли изменения в составе акционеров воронежского приборостроительного завода с 70-летней историей ПАО «Автоматика», выпускающего в том числе компоненты для систем управления заправкой ракет топливом и оборудование, работающее на Международной космической станции (МКС). В структуре акционеров ПАО из-за невыплаты дивидендов прекратилось участие аффилированного с материнской компанией ООО «Актив», ранее владевшего 11,82% долей завода. Об этом сообщается в корпоративных документах предприятия.

До выхода из капитала «Автоматики» «Актив» напрямую распоряжался 9 368 голосами, что с учетом голосующих привилегированных акций составляло 11,82% (без учета этого фактора — 16,28%). После прекращения участия компания утратила право распоряжаться акциями, ее доля сократилась до 0%.

Акции «Актива», вероятно, были переданы в пользу миноритария «Автоматики» — бизнесмена Андрея Сунцова.

В тот же день ПАО сообщило, что господин Сунцов приобрел дополнительные акции и свою долю с 4,83% с учетом голосующих привилегированных акций (3 826 голосов) нарастил до 16,66% (13 194 голосов). Разница точно соответствует пакету «Актива». Без учета фактора голосования по привилегированным бумагам доля бизнесмена увеличилась с 3,15% до 19,43%. В «Активе» и «Автоматике» не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

В сообщении компании уточняется, что изменение общего количества голосов в обоих случаях, как с «Активом», так и с господином Сунцовым, связано с «непринятием решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Автоматика» зарегистрировано в 1996 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 10,84 млн руб. 20,48% акций принадлежат воронежскому ООО «Резерв». Сведения о полной структуре акционеров не раскрываются. Гендиректор — Наталья Сунцова. Выручка в 2024 году составила 182,8 млн руб., чистая прибыль — 16,4 млн руб. По собственным данным, заводу в 2025 году исполняется 70 лет. Предприятие было создано как опытно-конструкторское бюро автоматики и сегодня выпускает позиционеры приводных механизмов, в том числе для антипомпажных клапанов, применяемых структурами ПАО «Газпром». Отдельным направлением является производство продукции под контролем Минобороны РФ для Международной космической станции и других объектов космического назначения. Компания обладает лицензией на осуществление космической деятельности, выданной госкорпорацией «Роскосмос». Кроме того, «Автоматика» разрабатывает и производит микропроцессорную технику — устройства защиты и сигнализации, блокировки насосов, вибрационные вискозиметры, а с 2010 года ведет разработки для судостроительной отрасли. ООО «Актив» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 55,69 млн руб. Среди учредителей: приватизационный фонд из 90-х ПАО «Резон» (46,66%), ООО УК «Резон» (23,85%), ООО ТД «Газовик» (4,9%), само ПАО «Автоматика» (2,2%), ООО «Резерв» (1,83%). Гендиректор — Александр Дмитриев. Выручка в 2024 году составила 197 тыс. руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в декабре 2025 года ООО «Гипропром-Н», напротив, увеличило долю в уставном капитале ПАО «Автоматика», получив право распоряжаться 13,5% голосов.

