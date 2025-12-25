УК «Гипропром-Н» нарастила долю в воронежской «Автоматике»

Управляющее недвижимостью ООО «Гипропром-Н» увеличило долю в уставном капитале воронежского ПАО «Автоматика», получив право распоряжаться 13,5% голосов, приходящихся на голосующие акции общества. Это следует из раскрытия информации эмитента. Основание для изменения доли наступило 16 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До указанной даты «Гипропром-Н» располагало 3 330 голосами, что соответствовало 4,2% уставного капитала «Автоматики» (без учета отдельных корпоративных факторов — 5,7%). После изменения структуры голосов компания получила возможность распоряжаться 10 742 голосами, или 13,5% (18,6% без учета влияния этих факторов).

Рост доли произошел на фоне непринятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Автоматика», размер дохода по которым закреплен в уставе. В результате этого привилегированные акции получили право голоса по всем вопросам собраний ПАО, что привело к изменению общего количества голосов. С учетом данного обстоятельства их общее число составило 79 228.

По данным Rusprofile, ПАО «Автоматика» зарегистрировано в 1996 году и специализируется на производстве измерительных, тестовых и навигационных приборов. С мая 2025 года генеральным директором общества является Наталья Юрьевна Сунцова. Информация об уставном капитале и структуре акционеров не раскрывается. Финансовая отчетность доступна до 2021 года включительно: по итогам того периода выручка компании составила 83,2 млн руб., что на 23,7% превышает показатель 2020 года, чистая прибыль — 689 тыс. руб. (+414%). По собственным данным, ПАО в 2025 году исполняется 70 лет. Предприятие было создано как опытно-конструкторское бюро автоматики и сегодня выпускает позиционеры приводных механизмов, в том числе для антипомпажных клапанов, применяемых структурами ПАО «Газпром». Отдельным направлением является производство продукции под контролем Минобороны РФ для Международной космической станции и других объектов космического назначения. Компания обладает лицензией на осуществление космической деятельности, выданной госкорпорацией «Роскосмос». Кроме того, ПАО разрабатывает и производит микропроцессорную технику — устройства защиты и сигнализации, блокировки насосов, вибрационные вискозиметры, а с 2010 года ведет разработки для судостроительной отрасли. ООО «Гипропром-Н», по данным Rusprofile, действует с ноября 2014 года в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Уставный капитал — 1,7 млн руб. Гедиректор — Александр Бураков. Учредителями выступают физические лица Андрей Сунцов (51,5%) и Ирина Боброва (24,9%), а также ООО «Резерв» (23,6%). В 2024 году выручка «Гипропром-Н» составила 21,9 млн руб., увеличившись на 8,8% год к году, однако компания завершила год с убытком в размере 8,1 млн руб. против чистой прибыли 1,3 млн руб. в 2023 году.

Анна Швечикова