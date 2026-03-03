Генштаб ВС Ирана отрицает удары по Оману

Центр связи Генштаба Вооруженных сил Ирана заявил, что ВС страны не наносили удары по территории и портам Омана, передает агентство IRIB.

Днем IRIB сообщало о дроновой атаке на крупнейший порт Омана Салала. Власти страны заявили о перехвате двух БПЛА в провинции Зефар на юго-западе. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности также сообщило о повреждении нефтехранилища в порту Дукм сегодня после удара беспилотника. По данным собеседника, пострадавших нет, ситуация с ущербом находится под контролем. 1 марта Дукм уже подвергался атаке БПЛА.

Иран наносит удары по американским военным базам в странах Персидского залива в ответ на начатую США и Израилем военную операцию в республике 28 февраля. Вашингтон заявляет, что среди целей операции — остановка иранской ядерной программы. До начала боевых действий стороны вели переговоры, однако, как пояснил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, третий раунд не дал ожидаемого результата. В ходе первых ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.