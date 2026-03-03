Полицию в Нижнем Тагиле возглавил Венер Гафаров

Временно исполняющим обязанности начальника нижнетагильской полиции назначен Венер Гафаров. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Врио начальника Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское", полковник полиции Гафаров Венер Газинурович»,— указано на сайте.

Венер Гафаров ранее работал начальником отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле.

Ранее пост главы нижнетагильской полиции занимал Ибран Абдулкадыров, который ушел с должности в 2025 году. Он находился на посту с 2012 года. Он вышел на пенсию по выслуге лет, врио начальника гарнизона был назначен Дмитрий Абраменко.

Анна Капустина