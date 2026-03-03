Полицию в Нижнем Тагиле возглавил Венер Гафаров
Временно исполняющим обязанности начальника нижнетагильской полиции назначен Венер Гафаров. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Фото: сайт МВД Нижнего Тагила
«Врио начальника Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское", полковник полиции Гафаров Венер Газинурович»,— указано на сайте.
Венер Гафаров ранее работал начальником отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле.
Ранее пост главы нижнетагильской полиции занимал Ибран Абдулкадыров, который ушел с должности в 2025 году. Он находился на посту с 2012 года. Он вышел на пенсию по выслуге лет, врио начальника гарнизона был назначен Дмитрий Абраменко.