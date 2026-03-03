В Турции заявили о скрытых ответах стран Персидского залива на атаки Ирана

Страны Персидского залива могут неофициально отвечать на удары Ирана, однако публичных подтверждений этому нет. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

«Они официально об этом не заявляют, но есть утверждения, что страны региона реагируют на действия Ирана. Мы также слышим эти утверждения. Возможно, это правда»,— отметил министр. По его оценке, Тегеран наносит удары по энергетической инфраструктуре в заливе, рассчитывая усилить давление на Вашингтон.

Господин Фидан указал, что атаки США и Израиля на Иран не привели к масштабной активизации проиранских сил в регионе, хотя определенные действия со стороны «Хезболлы» фиксируются.

«На данный момент не наблюдается колебаний среди народа Ирана в масштабах, которые приведут к смене режима»,— подчеркнул министр. Самым неблагоприятным сценарием он назвал дальнейшую эскалацию и распространение нестабильности на весь регион.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Одной из целей называлась смена власти. При атаке был ликвидирован верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности к ответным мерам.

