В Курганской области сотрудников Россельхознадзора подозревают в коррупции

Сотрудники курганского УФСБ и пограничного управления задержали инспекторов Россельхознадзора, работавших на территории международного автомобильного пункта пропуска ««Петухово-Автодорожный». Они подозреваются в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), так как пропускали фуры с овощами и фруктами без досмотра, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

По версии следствия, государственные инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, преследуя корыстные цели, не проводили осмотр ввозимого из Казахстана товара с высоким фитосанитарным риском — овощей, фруктов и ягод, а также за денежное вознаграждение разрешали въезд в Курганскую область грузовиков с немаркированным товаром.

«Инспекторы подорвали репутацию и авторитет Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору путем создания среди иностранных граждан мнения о произволе должностных лиц государственных органов РФ, неспособности государства обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции РФ и законов на территории страны, то есть существенно нарушили охраняемые законом интересы государства»,— подчеркивает пресс-служба УФСБ.

Уголовное дело возбудило региональное управление Следственного комитета России. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.