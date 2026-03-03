«Байкал Электроникс» поставит 1,5 млн чипов за пять лет

Крупнейший разработчик процессоров и микроконтроллеров «Байкал Электроникс» заключил долгосрочный контракт с крупнейшим разработчиком программируемых логических контроллеров и систем промышленной автоматизации «РегЛаб» (входит в ГК «Прософт-Системы») по поставке микроконтроллеров Baikal-U. Всего планируется поставить не менее 1,5 млн микроконтроллеров в течение пяти лет. Первая партия составит 150 тыс. штук и планируется к поставке уже в первом полугодии 2026 года. Ее стоимость — более 100 млн руб.

Участники сделки называют ее крупнейшим коммерческим контрактом на поставку российских микроконтроллеров нового поколения на архитектуре RISC-V. Микроконтроллер представлен в сентябре 2025 года (см. “Ъ” от 26 сентября 2025 года), серийные поставки начались в конце 2025 года.

«Мы планируем поставить на российский рынок 1 млн микроконтроллеров Baikal-U в 2026 году, и партнерство с "РегЛаб" — крупнейший шаг к реализации этой цели. Заказы уже есть во многих сегментах, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса»,— приводит пресс-служба слова гендиректора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова.

Российский производитель оборудования и разработчик ПО для систем автоматизации «РегЛаб», по данным «Контур.Фокус», зарегистрирован в ЕГРЮЛ 3 марта 2022 года. В 2024 году компания отчиталась о выручке в 10 млрд руб. при чистой прибыли в 4,9 млрд руб. Уставный капитал делят между собой Глеб Баталин (47,5%), Александр Распутин (47,5%) и гендиректор Андрей Ульянов (5%). В 2021 году ГК «Вартон» Дениса Фролова купила контрольную долю в российском производителе процессоров АО «Байкал Электроникс» (см. “Ъ” от 21 июня 2021 года). Выручка компании скрыта с 2021 года.

