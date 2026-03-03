Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинский суд отправил в СИЗО начальника путевой станции

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил в СИЗО начальника путевой машинной станции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями из-за фиктивного трудоустройства работника. Он пробудет под стражей до 2 мая 2026 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Об уголовном деле в отношении начальника путевой машинной станции №42 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути стало известно 2 марта. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что он трудоустроил на должность монтера пути 55-летнего гражданина, который в итоге выполнял обязанности кадрового работника, получая более высокую зарплату. По данным регионального управления ФСБ РФ, трудоустроенный также помогал гражданам из стран Центральной Азии устроиться на работу.

Ольга Воробьева

