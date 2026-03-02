В Челябинске начальника путевой станции подозревают в фиктивном трудоустройстве

Следователи Челябинска возбудили уголовное дело в отношении начальника путевой машинной станции №42 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями из-за фиктивного трудоустройства работника, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, с февраля 2024-го по 2026 год, начальник машинной станции трудоустроил на должность монтера пути 55-летнего гражданина, у которого не было необходимой квалификации для этой работы. Фактически он выполнял обязанности кадрового работника, но получал зарплату как монтер пути, считает следствие. По данным СК, ему начислена зарплата на общую сумму более 1,7 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. По данным ведомства, фиктивно трудоустроенный способствовал приему на работу граждан из стран Центральной Азии для работы на объектах путевой инфраструктуры.

Следователи уже провели обыски дома и на работе начальника машинной станции. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ольга Воробьева