Экс-замглавы Ставрополя лишился незаконно добытого имущества на 20 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края выявила у бывшего заместителя главы администрации Ставрополя Дениса Кравченко имущество стоимостью около 20 млн руб., которое он приобрел на муниципальной службе, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нотариальная палата Ставропольского края Фото: Нотариальная палата Ставропольского края

Прокурор края Юрий Немкин настоял на конфискации трех квартир, трех иномарок, гаража и машино-места, поскольку чиновник не подтвердил законность этих покупок. Суд удовлетворил иск полностью, и прокуратура проконтролирует исполнение решения после вступления в силу.

Денис Кравченко накопил активы, превышающие его официальные доходы, и оформил часть имущества на близких родственников, чтобы скрыть владение. Прокуратура провела проверку по антикоррупционному законодательству и установила, что покупки произошли в период службы. Ранее ведомство добилось увольнения Дениса Кравченко в связи с утратой доверия — суд поддержал это требование.

Ленинский районный суд Ставрополя вынес решение в пользу прокуратуры. Юрий Немкин направил иск, и суд обратили активы в доход государства. Прокуроры продолжат надзор за исполнением, чтобы исключить затягивание.

Денис Кравченко служил заместителем главы Ставрополя, отвечал за административные вопросы, но нарушил декларационные обязательства. Прокуратура края активно борется с подобными случаями: ранее они конфисковала активы экс-главы Предгорного района на 2,9 млрд руб. за хищение 56,1 га муниципальной земли с 2008 по 2013 год. Тот чиновник с помощью доверенных лиц оформил фиктивные участки, изменил их назначение на ИЖС, разделил на 518 долей и продал часть, а деньги вложил в недвижимость 5500 кв. м для аренды, оформленную на жену и детей.

Станислав Маслаков