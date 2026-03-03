Суд взыскал с АО «Военторг-Запад» более 530 тысяч рублей за упавшие на авто трубы

Иск Дмитрия Руденка о взыскании с АО «Военторг-Запад» ущерба за повреждение автомобиля Chery Tiggo 8 при падении металлических труб удовлетворили в суде. Организацию обязали выплатить 536 тыс. рублей в пользу автомобилиста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 3 ноября 2023 года. С фасада здания по адресу Подъездной переулок, дом 17 на иномарку упали металлические трубы. При этом машина принадлежала на праве собственности другому лицу. Истец 7 февраля прошлого года заключил с ним договор уступки прав (цессии), согласно которому владелица уступила ему в полном объеме право требования возмещения ущерба.

В иске с «Военторг-Запад» просили взыскать 536 тыс. рублей за восстановление автомобиля, 6000 рублей за расходы на оплату досудебного экспертного исследования и 17 тыс. рублей — госпошлины. Суд поддержал его.

Татьяна Титаева