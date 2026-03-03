В Челябинске дороги и тротуары во время снегопада убирают 250 единиц техники

На уборки дорог и тротуаров от снега в Челябинске направили 250 единиц техники и 503 рабочих. Пресс-службы мэрии сообщает, что особое внимание уделяют остановкам, пешеходным переходам и улицам, где проезжает общественный транспорт.

Районные администрации в свою очередь вывели более 90 единиц техники на расчистку внутриквартальных проездов и дворов.

В Челябинске с 1 марта идут обильные снежные осадки. Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, умеренный снегопад сохранится до конца недели.

Ольга Воробьева